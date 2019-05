A Vale informou nesta terça-feira (28) que, há uma semana, realiza trabalhos de sondagem técnica na barragem B3B4, da Mina Mar Azul, em Macacos, Distrito de Nova Lima, na Grande BH. O estudo, que deve durar 60 dias, está sendo realizado por cerca de 20 profissionais para verificar a viabilização das obras de contenção da estrutura.

As obras de contenção, propriamente, devem começar no segundo semestre e durar aproximadamente um ano, de acordo com a mineradora. Como a barragem está em nível 3 (com risco iminente de rompimento), os trabalhos são realizados fora da Zona de Autossalvamento (ZAS), atualmente com restrição de acesso. De acordo com a Vale, estão sendo tomadas todas as ações necessárias para garantir a segurança dos trabalhadores.

“O objetivo da contenção é diminuir os impactos à comunidade e ao meio ambiente, no caso de rompimento da estrutura. Serão avaliados nove pontos ao longo de 8 km de distância a partir da barragem, incluindo a entrada de Macacos”, afirma a mineradora, reforçando que os trabalhos não acarretam em transtornos para o trânsito da comunidade.

As obras não fazem parte do projeto de descaracterização da B3B4, que passará por obras específicas de reforço, segundo a Vale. O projeto de descaracterização, entregue à Secretaria de Estado de Meio Ambiente nesta segunda-feira (27), tem o objetivo de aumentar o fator de segurança da estrutura, para, posteriormente, ser definitivamente eliminada e reintegrada ao meio ambiente.

Histórico

Os moradores da comunidade de Macacos vivem em estado de alerta desde fevereiro, quando soou pela primeira vez o alarme de risco de rompimento da barragem e algumas famílias tiveram de ser evacuadas, porque suas casas estavam na ZAS. No dia 27 de março, foi elevado o nível da barragem de 2 para 3, o que indica risco iminente de rompimento.

