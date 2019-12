Para que os bombeiros consigam continuar os trabalhos de busca por vítimas do rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão, Em Brumadinho, no período chuvoso, a Vale instalou duas tendas nas proximidades do ribeirão Ferro-Carvão. Juntas, elas abrangem uma área de 15 mil metros quadrados.

De acordo com a mineradora, dentro das tendas são dispostos os rejeitos mais úmidos, removidos por escavadeiras e caminhões, para que os Bombeiros tenham a condição necessária para dar continuidade às buscas.

A Vale explicou que ventiladores de alta potência são usados para inflar a lona e para trocar o ar dentro das tendas até três vezes por hora, mantendo a estabilidade e o controle ambiental dos rejeitos.

Nesta quinta-feira (19), 80 bombeiros trabalham pelo 329° dia em busca por vítimas. A tragédia do dia 25 de janeiro provocou a morte de 257 pessoas. Outras 13 permanecem desaparecidas. São 14 frentes de trabalho, tendo à disposição 140 maquinários e um drone. A corporação ainda não se manifestou sobre as tendas.

