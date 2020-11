A Vale começou, nesta terça-feira (10), a fazer testes mensais nos sistemas de alarme das barragens de Forquilhas, Grupo e Prata, da Mina de Fábrica, localizadas em Ouro Preto e Itabirito, na região Central de Minas.

A atividade preventiva faz parte da implementação do Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM). O objetivo é assegurar o funcionamento do sistema sonoro. Segundo a empresa, as autoridades e a população vizinha às estruturas são informadas previamente sobre o comissionamento e os testes mensais. A simulação é feita com o apoio das Defesas Civis estadual e municipais.

Por volta das 10h, uma sirene tocou no local nesta terça. Além das áreas operacionais da mineradora, o som é ouvido pelas comunidades do Bação, Ribeirão do Eixo e Engenheiro Correia.

Os testes nas barragens de Forquilhas, Grupo e Prata serão feitos no dia 10 de cada mês, também às 10h. Não é necessária nenhuma ação por parte dos moradores da região ou por quem escutar o sinal sonoro, explicou a Vale, em nota.

Em agosto, a companhia iniciou comissionamentos no sistema de sirenes em Brumadinho, Sabará e Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e Santa Bárbara, na região Central. Posteriormente, em outubro, começou as simulações em Belo Vale, na Grande BH.

Próximos testes

Em nota, a mineradora informou que outros três comissionamentos estão marcados para este ano. Em 24 de novembro, às 10h, começa a simulação das barragens da Mina do Pico, em Itabirito.

Já em dezembro, duas atividades estão agendadas: dia 9, às 10h, nas barragens da Mina de Fábrica, em Congonhas, na RMBH. Em 15 de dezembro, no mesmo horário, será realizado o comissionamento do sistema de sirenes das Minas Mutucada, Azul e Tamanduá, em Nova Lima, na mesma região.

Leia mais:

Governo de Minas determina instalação de sistema de alerta em regiões de barragens

Veja abaixo a programação de testagem: