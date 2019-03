A Vallourec Mineração abriu inscrições, nesta segunda-feira (11), para cursos gratuitos de eletromecânica e operador de mina. A formação será oferecida para adolescentes selecionados no Programa Jovem Aprendiz Vallourec Mineração 2019.

Podem concorrer as vagas àqueles que nasceram entre 1º de março de 2001 e 1º de março de 2002, que tenham ensino médio completo ou estejam frequentando a partir do 2º ano. No total, serão 25 vagas para o curso de eletromecânica e 25 vagas para o curso de operador de mina.

Além do curso, os aprovados terão outros benefícios, como bolsa, vale-transporte, alimentação, cesta básica e assistência médica. O edital com todas as regras pode ser consultado neste link.

Como inscrever

Os interessados devem fazer a inscrição até o próximo dia 22. Os jovens têm que apresentar original e cópia do documento de identidade, CPF, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e de alistamento militar ou certificado de reservista, para os homens, nos seguintes endereços:

Brumadinho (Sede): Rua Presidente Vargas, 212 - Centro

Brumadinho (Piedade do Paraopeba): Centro de Atendimento ao Turista (CAT) - Rua do Rosário, 355

Nova Lima: Centro de Formação Profissional Afonso Greco (SENAI) - Praça Expedicionário Assunção, 168 - Centro

Aulas

A prova de seleção será realizada no dia 6 de abril, e o início das aulas está previsto para o 2º semestre de 2019. Os cursos vão ter duração de 24 meses, sendo que no primeiro ano o estudante terá aulas teóricas no Senai Nova Lima. Já no segundo ano de curso, os alunos vão fazer a parte prática na Vallourec Mineração.

Serviço

Programa Jovem Aprendiz Vallourec Mineração 2019

Inscrição: até 22 de março

