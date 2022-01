Todas as crianças de 5 a 11 anos de Belo Horizonte serão vacinadas contra a Covid-19 em até sete dias, caso as 193 mil doses necessárias sejam enviadas à Prefeitura. A garantia foi dada pelo secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, nesta quarta-feira (5).

"Se recebermos do Ministério da Saúde esse quantitativo total de doses, vamos vacinar todas as crianças em sete dias. Inclusive, com perspectiva de abertura de ponto de vacinação no sábado", afirmou o secretário.

De acordo com Machado, caso o município não receba uma quantidade necessária, as crianças serão convocadas de forma escalonada. "É muito importante que as crianças recebam a vacina antes do início das aulas. Sabemos que a primeira dose já oferece uma importante proteção. Estamos presenciando um aumento no número de casos de doenças respiratórias e quanto mais pessoas vacinadas, menor a circulação de vírus", afirma.

Nesta quarta (5), 20 dias após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizar o uso da vacina, o Ministério da Saúde incluiu o público infantil na campanha de imunização contra o coronavírus. Não há data para o início da vacinação, mas a expectativa é de que as doses cheguem ao país em 13 de janeiro, com distribuição aos estados até 24 horas depois.

Minas Gerais

Procurado, o Governo de Minas informou que, no momento, não há como prever quantas vacinas serão necessárias para a campanha de imunização das crianças do Estado.

Segundo projeção da população feita pela Fundação João Pinheiro em 2020, a estimativa é que existam 1.858.203 crianças de 5 a 11 anos em Minas.

O Estado ressaltou que esse número é uma projeção inicial, passível de revisões e atualizações. Contudo, se considerarmos essa quantidade de crianças, Minas precisaria receber cerca de 3,8 milhões de doses para se completar o esquema vacinal do público infantil.

