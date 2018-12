Pelo menos 20 pessoas teriam se envolvido em um acidente nesta quinta-feira (27) na BR-365, na altura do quilômetro 70, no Norte de Minas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, um caminhão e uma van com 16 passageiros acabaram batendo na rodovia.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista de uma carro ocupado por quatro pessoas, que seguia logo atrás dos veículos, não conseguiu parar a tempo e acabou caindo em uma ribanceira ao tentar se desviar do acidente.

Uma vítima precisou ser socorrida de helicóptero pelos bombeiros e foi levada para a Santa Casa de Montes Claros. Ainda não há mais informações sobre as outras vítimas. Além do apoio aéreo, três equipes do Corpo de Bombeiros estão no local.

Aguarde mais informações.



