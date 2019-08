Pelo menos 13 pessoas, incluindo crianças, ficaram feridas após uma van escolar bater em um poste, no bairro Ribeiro de Abreu, na região Nordeste de Belo Horizonte, na tarde desta segunda-feira (12). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as dez crianças e adolescentes que se feriram estavam usando cinto de segurança.

Também sofreram ferimentos três adultos (a motorista e duas ajudantes), sendo que uma está um um trauma na região frontal da cabeça por causa do impacto da batida. As crianças e adolescentes tiveram apenas escoriações leves e distensões, conforme o Corpo de Bombeiros.



Segundo a corporação, o acidente ocorreu na rua São Judas Tadeu. Testemunhas contaram aos militares que, ao perder a direção do veículo, a motorista teria "jogado" a van em direção a um barranco para evitar que o escolar caísse dentro de um córrego na rua marginal. Ao cair pelo barranco com declive longo e acentuado, acabou batendo em um poste da Cemig.

Além dos militares, uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) esteve no local para atender as vítimas, levando-as para os hospitais Risoleta Neves e Odilon Behrens.

A Cemig também foi acionada devido ao forte choque contra o poste.



Aguarde mais informações.