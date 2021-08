A variante Delta do novo coronavírus matou mais uma pessoa em Minas Gerais, conforme informou a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) nesta terça-feira (24). Trata-se de um morador de Uberaba, no Triângulo Mineiro, que morreu em decorrência da doença. Mais informações, como sexo e idade do paciente, não foram divulgadas.

Até a manhã desta terça, apenas uma morte pela cepa havia sido registrada em Minas. Um idoso de 74 anos morreu em Rio Novo, na Zona da Mata, após se infectar com a variante. Segundo a prefeitura da cidade, ele ficou internado em um hospital de Juiz de Fora, mas não resistiu.

Em relação aos casos notificados em Minas, a SES informou que 91 amostras genotipadas identificaram a cepa indiana no Estado. Dentre elas, 12 foram consideradas como confirmadas, sendo identificadas nas cidades de Juiz de Fora, Belo Horizonte (3), Itabirito, Montes Claros, Unaí (2), Carangola, Divino (2) e Virginópolis. Outras 79 seguem como prováveis pela pasta. Com isso, o número de notificações confirmadas pode ser ainda maior.

Betim, na Grande BH, e Mirabela, no Norte de Minas, também confirmaram a circulação da variante indiana do vírus e seguem aguardando confirmação pelo Estado, após a notificação do caso.

Perfil

Dos casos suspeitos e confirmados, 51 foram identificados em mulheres (56%). Os pacientes têm entre 8 e 93 anos, uma média de idade de 48. Veja aqui onde cada caso foi detectado em Minas.

Em nota, a SES informou que segue conduzindo a investigação dos casos, junto aos municípios, para avaliação da história clínica e epidemiológica dos pacientes e seus contatos. “Diante das investigações realizadas, número de confirmações e distribuição dos casos pelo território, pode-se afirmar que existe transmissão comunitária da variante Delta no Estado”, diz o comunicado.

