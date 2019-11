Os motoristas que passaram pelo sentido bairro/centro da Via Expressa na manhã deste sábado (16), na altura do bairro Coração Eucarístico, na região Noroeste de Belo Horizonte, em frente à estação Gameleira do metrô, se depararam com a via completamente alagada. Um vazamento de água acabou danificando o asfalto da marginal, que precisou ser interditada.

Segundo a Defesa Civil de BH, existia no local um possível rompimento de adutora, sendo que a Copasa foi acionada e o vazamento estancado. Por conta da água, a avenida Eugênio Ricaldoni (nome da marginal em frente à estação de metrô), foi interditada preventivamente devido a um pequeno desplacamento do asfalto.



Apesar disso, ainda segundo o órgão municipal, na Via Expressa o trânsito flui normalmente e não há risco de o asfalto ceder. A assessoria de imprensa da Copasa foi procurada, mas ainda não se posicionou sobre o ocorrido.

