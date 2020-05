Um vazamento de gás amônia em uma empresa de Sete Lagoas, na região Central de Minas, provocou problemas respiratórios em cinco pessoas, incluindo um policial militar que atuava na ocorrência, na noite desse sábado (16). Nenhum deles corre risco de morte.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente químico ocorreu após um problema no registro de um tanque da empresa Vibra Agroindustrial S/A, localizada à avenida Zoello Sola, 1.500, no bairro Montreal. A corporação recebeu chamados do vazamento, por volta das 21h30, situação que assustou os moradores da região.

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra pessoas deixando o bairro às pressas. Veja:

Segundo os militares, cinco pessoas apresentaram problemas respiratórios após inalarem o gás e deram entrada nas unidades de saúde da cidade. Entre elas, estava um PM que havia tripulado a primeira viatura que chegou ao local. Segundo os Bombeiros, duas das vítimas foram atendidas no Hospital de Pronto Socorro de Sete Lagoas e outras três na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Juvenal Paiva. Nenhum deles corre risco de morte.

Ainda conforme os Bombeiros, o vazamento foi contido e o local isolado até a dispersão completa do gás, que vazou em grande quantidade. Ao todo, 14 bombeiros do Pelotão de Atendimento a Emergências com Produtos Químicos, Biológicos, Radiológicos e Nucleares, em cinco viaturas, atuaram na ocorrência.

As causas do acidente serão apuradas. A reportagem entrou em contato com a Vibra Agroindustrial e aguarda retorno.