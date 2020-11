Seis viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para o bairro Santos Dumont II, em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta segunda-feira (16), por causa de um vazamento de produtos químicos em uma empresa. Moradores de casas que ficam em um raio de 250 metros no entorno do local foram evacuadas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a empresa armazena um grande número de recipientes de cloro e cianurato de sódio (cerca de 700 tambores com 10 Kg cada) e um deles acabou se estourando. Houve um princípio de incêndio e uma nuvem escura de fumaça pôde ser vista de longe, mas as chamas foram contidas. Ninguém se feriu.

Os militares utilizaram um roupão/traje de proteção química para trabalhar na limpeza do local. A equipe especializada em Operações com Produtos Químicos, Biológicos, Radiológicos e Nucleares (PQBRN).