Seis viaturas do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para o bairro Santos Dumont II, em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta segunda-feira (16), por causa do vazamento de produtos químicos em uma empresa. Casas que ficam em um raio de 250 metros do local foram evacuadas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a empresa armazena um grande número de recipientes de cloro e cianurato de sódio (cerca de 700 tambores com 10 kg cada) e um deles acabou estourando. Houve um princípio de incêndio e uma nuvem escura de fumaça pôde ser vista de longe. As chamas foram contidas, mas a fumaça ainda permanece no local. Ninguém se feriu.

Os militares utilizaram um traje de proteção química para trabalhar na limpeza do local. A equipe que entrou em ação é especializada em Operações com Produtos Químicos, Biológicos, Radiológicos e Nucleares (PQBRN).

Depois que os Bombeiros combateram o incêndio, o proprietário da empresa explicou que o vazamento aconteceu quando produtos eram descarregados na empresa. A fumaça forte tomou conta do estabelecimento e, em seguida, o proprietário utilizou um extintor de água que acabou espalhando o produto por toda a loja.

Perigo

De acordo com a corporação, não foi possível ainda retirar o material do interior da empresa, pois medidores dos níveis de toxidade mostraram que o ambiente interno está bastante saturado, oferecendo grande risco para as equipes. Os militares realizaram a quebra de algumas janelas para potencializar o processo de dispersão.

"A reação química fica cada vez mais branda, à medida em que o produto é consumido pelo processo. Os Bombeiros vão utilizar exaustores para aliviar a concentração da fumaça tóxica confinada e, então, conseguir acessar o interior do local com segurança. Estando o ambiente mais seguro e controlado quanto à exposição, os materiais serão retirados gradualmente para fora do estabelecimento, para um local estratégico e isolado, onde terá a reação finalizada lentamente até a extinção", explicou o Corpo de Bombeiros.

