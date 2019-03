Um grande vazamento de água em uma rede de distribuição, localizada na rua Potomaio, esquina com a rua Curi, no bairro São Geraldo, região Leste de Belo Horizonte, neste sábado (3), fez com que a Copasa interrompesse o abastecimento em vários bairros da capital mineira, de Santa Luzia e de Sabará.

Em um vídeo que circula nas redes sociais (assista abaixo), é possível ver uma grande quantidade de água que jorra a partir de um buraco na via.

Segundo a Copasa, técnicos da companhia estão no local para realizar os serviços necessários. A previsão é que o fornecimento de água seja normalizado, de forma gradativa, na madrugada desta segunda-feira (4).

Confira os locais afetados:

Belo Horizonte: Alvorada, Boa Vista, Caetano Furquim, Capitão Eduardo, Casa Branca, Conjunto Taquaril, Dom Joaquim, Dom Silvério, Esplanada, Eymard, Fernão Dias, Floramar, Goiania, Gorduras, Gorduras De Cima, Granja Werneck, Guarani, Heliópolis, Horto Florestal, Ipê, Jardim Vitoria, Lajedo, Maria Teresa, Minaslândia, Monte Azul, Nova Vista, Novo Aarão Reis, Novo Tupi, Paulo Vi, Planalto, Pousada Santo Antônio, Ribeiro De Abreu, Sagrada Família, Santa Inês, São Bernardo, São Gabriel, São Geraldo, São Gonçalo, São Marcos, São Nicolau, São Paulo, Saudade, Tupi A, Tupi B, União e Vera Cruz.



Sabará: Alto Vila São José, Alvorada, Amélia Moreira, Ana Lúcia, Bom Retiro, Borba Gato, Borges, Condomínio Jardim Dos Borges, Distrito Industrial Simão Da Cunha, Granjas De Freitas, Itacolomi, Marzagão, Nações Unidas, Nossa Senhora Da Conceição, Nossa Senhora De Fátima, Nova Vista, Novo Alvorada, Novo Alvorada Barraginha, Novo Horizonte, Novo Santa Inês, Rio Negro, Rosário III, Vila Dos Coqueiros, Valparaiso I, Valparaiso II, Várzea Do Moinho, Vila Dos Coqueiros, Vila Eugênio Rossi, Vila Rica, Vila Santa Rita, Vila São José, Vila São Sebastião e Vitória.



Santa Luzia: Bairro Brasil, Barreiro Do Amaral, Bela Vista, Bicas, Bom Destino, Bom Jesus, Bonanza, Camelos, Capitão Eduardo, Centro, Colorado, Condomínio Estâncias Dos Lagos, Condomínio Recanto Da Mata, Condomínio Recanto Do Luar, Córrego Frio, Dona Rosarinha, Esplanada, Fecho, Gameleira, Gameleira II, Idulipe, Imperial, Industrial Americano, Kennedy, Maria Adélia, Mata Dos Ipês, Morada Do Rio, Moreira, Nossa Senhora Das Graças, Nossa Senhora Do Carmo, Padre Miguel, Parque Boa Esperança, Parque Nova Esperança, Petrópolis, Quarenta E Dois, Retiro Do Recreio I, Rio Das Velhas, Santa Matilde, Santa Mônica, São Geraldo, Vale Das Acácias, Vale Dos Coqueiros, Vila Íris, Vila Olga, Vila Santa Rita De Cássia e Vila São Mateus.