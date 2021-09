Grave acidente envolvendo uma motorista e duas crianças aconteceu no final da manhã deste sábado (4), após capotamento de um Gol no km 23 da Rodovia MG-10, em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Os bombeiros foram chamados às 12h05 e encontraram a condutora em estado grave. Ela foi conduzido, no helicóptero Arcanjo, para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, enquanto uma das crianças, de 11 anos, seguiu para um hospital em Lagoa Santa, com ferimentos leves. Uma segunda criança também teria sido levada por terceiros antes da chegada dos bombeiros.

O acidente aconteceu no sentido Belo Horizonte, com o local sofrendo lentidão no trânsito. Os bombeiros jogaram serragem no asfalto e usaram o reboque para a retirada do veículo da via.