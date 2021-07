Na manhã deste domingo (4), um veículo caiu no Ribeirão Arrudas, em Belo Horizonte, no bairro Granja de Freitas. Segundo o Corpo de Bombeiros, havia quatro pessoas dentro do automóvel. Uma das vítimas, de 24 anos, foi levada ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII.

O carro estava no final da avenida dos Andradas quando caiu. A solicitante do resgate informou que ouviu uma mulher gritando por socorro quando estava dentro do seu carro, próximo à agência dos Correios.

Quando os militares chegaram ao local, três dos passageiros já estavam fora do veículo. A vítima que permaneceu no veículo precisou ser encaminhada ao HPS.

