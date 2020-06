Uma mulher foi surpreendida, na noite deste domingo (14), com a autocombustão do veículo que dirigia, no Buritis, na região Oeste de Belo Horizonte. Ela não se feriu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a condutora subia a rua Paulo Diniz Carneiro, na altura do número 135, quando o automóvel começou a pegar fogo, por volta das 18h. À corporação, a mulher relatou que saiu do carro imediatamente e acionou apoio.

Os militares continuavam atuação na ocorrência até por volta das 18h30 desta noite. Ainda segundo os agentes, ninguém se feriu com o incêndio. A causa do incidente ainda é desconhecida.