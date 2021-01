Um veículo pegou fogo em um prédio localizado no bairro Dom Bosco, na região Noroeste de Belo Horizonte, na noite dessa terça-feira (12).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o automóvel estava estacionado na garagem do imóvel quando, por volta das 19h, começou a incendiar. Segundo os militares, as chamas podem ter iniciado após uma pane elétrica no carro.

Duas equipes da corporação foram acionadas pelos moradores, que ficaram assustados com a situação. Eles utilizaram cerca de 400 litros d'água e conseguiram apagar o fogo.

Ninguém ficou ferido.

