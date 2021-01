Um veículo pegou fogo, na manhã desta segunda-feira (4), na Praça Tiradentes, no Funcionários, na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Ninguém se feriu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a suspeita é que as chamas tenham iniciado após uma pena elétrica ocorrida no veículo Fiat Strada, por volta das 7h30

Os militares foram chamados ao local e debeleram o incêndio. De acordo com a BHTrans, o incidente ocorreu no encontro das avenidas Afonso Pena e Brasil, no sentido Rodoviária. A via foi liberada às 8h.

Não houve registro de vítimas.