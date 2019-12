Começa às 14h desta quarta-feira (25) a restrição de circulação de bitrens, rodotrens, treminhões, cegonheiras carregadas e veículos com cargas excedentes, que precisem de Autorização Especial de Trânsito (AET), nas rodovias federais, de pistas simples, em Minas Gerais. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a proibição vai até às 22h de hoje, e no dia 1º (quarta-feira), no mesmo horário.

A restrição integra a Operação Rodovida, da PRF, por conta do fluxo intenso de veículos nessas datas. Conforme a instituição, quem for pego descumprindo sofrerá penalidas. Além de perder quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o motorista terá o veículo retido e ainda precisará desembolsar uma quantia de R$ 130,16. É preciso ficar atento, também, pois outros estados terão a restrição. Apenas Acre, Amapá, Pará, Piaui, Roraima, Rondônia e Tocantins ficaram de fora.

O objetivo é reduzir o tráfego desses tipos de veículos nos períodos em que há maior movimento nas estradas, garantindo mais segurança a todos os viajantes.



