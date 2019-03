Diversos bairros de Belo Horizonte, Contagem, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, Lagoa Santa, São José da Lapa e Vespasiano estão sem o abastecimento de água nesta sexta-feira (15) devido a necessidade de interrupção emergencial do serviço para manutenção na rede do bairro Trevo, em BH, e também em Vespasiano. A promessa é que o abastecimento seja restabelecido gradativamente ao longo da noite desta sexta.

Veja se o seu bairro está na lista:

Belo Horizonte: Apolônia, Bandeirantes, Braúnas, Candelária, Cenáculo, Céu Azul, Confisco, Conjunto Minas Caixa, Copacabana, Europa, Garças, Jardim dos Comerciários, Jardim Leblon, Letícia, Mantiqueira, Piratininga, Rio Branco, Santa Terezinha, Sarandi, Serra Verde, Trevo e Xangrilá.

Contagem: Arpoador, Arvoredo, Bom Jesus, Campina Verde, Cândida Ferreira, Ceasa, Chácara Boa Vista, Chácara Novo Horizonte, Chácaras Campestre, Chácaras Campo do Meio, Chácaras Cotia, Chácaras Planalto, Chácaras Reunidas Santa Terezinha, Conjunto Habitacional Carajás, Conjunto Habitacional Confisco, Conquista Veredas, Distrito Industrial Doutor Hélio P. Guimarães, Do Cabral, Dos Caiapós, Empresarial do Mandu, Fazenda da Tapera, Feijão Miúdo, Guanabara,Jardim do Lago, Kennedy, Lua Nova da Pampulha, Nacional, Novo Boa Vista, Novo Recanto, Pedra Azul, Por do Sol, Portal do Sol, Recanto da Pampulha, São Sebastião, Senhora da Conceição, Tijuco, Vale das Amendoeiras, Vale das Orquídeas, Vila Boa Vista, Vila Estrela Dalva, Vila Francisco Mariano, Vila São Mateus e Xangrilá.

Pedro Leopoldo: Campinho, Capão, Centro, Condomínio Fazenda da Lajinha, Conjunto Habitacional Adélia Issa, Conjunto Habitacional Romero de Carvalho, Conjunto Residencial Cesar J Cecé Sales, Coqueirinho, Distrito Dr Lund, Dom Camilo, Donato, Felipe Claúdio Sales, Ferreiras, Jardinópolis, Jardins da Lagoa, Lagoa de Santo Antônio, Manoel Carlos, Maria Candida, Marieta Batista de Sales, Morada dos Angicos, Morada dos Hibiscos, Novo Campinho, Parque Agenor Teixeira, Parque Andyara, Parque Roberto Belizario, Parque Sônia Teixeira Romanelli, Santa Rita, Santa Tereza, Santo Antônio, Santo Antônio da Barra, São Geraldo, São José, Tapera, Teotônio Batista de Freitas, Triângulo, Vera Cruz de Minas, Vila Aparecida, Vila Brasilina e Vila Magalhães.

Ribeirão Das Neves: Alicante, Areias de Baixo, Barcelona, Bela Vista, Bom Sossego, Campos Silveira, Centro, Centro de Areias, Céu Anil, Chácaras Bom Retiro, Conjunto Nova Pampulha, Distrito Industrial João de Almeida, Dona Clara, Dona Clarice, Dos Pereiras, Eliane, Fazenda Das Lages, Fazenda Misongue, Fazenda Severina, Fortaleza, Granjas Primavera, Havaí, Iolanda, Jardim Alvorada, Jardim Colonial, José Maria da Costa, Kátia, Landi I, Landi II, Luana, Luar da Pampulha, Mangueiras, Maria Helena, Maria Helena II, Monte Verde, Neviana, Nossa Senhora das Neves, Nova União, Pedra Branca, Pedreira, Penha, Porto Seguro, Quintas do Lago, Quintas Vera Cruz, Rosana, Rosaneves, Rosimeire, Santa Izabel, Santa Margarida, Santa Marta, Santa Martinha, Santa Matilde, Santa Paula, Santana, Santana II, Santinho, Santo Antônio, São Francisco de Assis, São Geraldo, São José, São Judas Tadeu, São Luiz, São Pedro, Savassi, Sevilha, Soares, Sônia, Status, Tancredo Neves, Tania, Tocantins, Verônica, Viena, Vila Aparecida, Vila Bispo de Maura, Vila Cacique, Vila Esplanada, Vila Hortinha, Vila Mariana, Vila Real e Xangrilá

Lagoa Santa: Bela Vista, Brant, Campinho, Centro, Chácaras do Vinhatico, Conjunto Residencial Vila Maria, Das Acacias, Distrito Industrial Genesco Ap Oliveira, Joana Darc, Lundceia, Lundceia II, Mirante do Fidalgo, Moradas da Lapinha, Palmital, Palmital II, Por do Sol, Promissão, Quebra, Santos Dumont, Sobradinho, Vila Asas, Vila Jardim Presidente, Vila José Fagundes e Vila Maria.

São José da Lapa: Belo Vale, Cachoeira, Centro, Dom Pedro I, Maria de Lourdes Oliveira, Nova Cachoeira, Nova Granja, Parque Jardim Encantado, Perobas e Vila Ical.

Vespasiano: Angicos, Bela Vista, Bernardo de Souza, Boa Vista, Bonsucesso, Caieiras, Célvia, Centro, Condomínio Mangueiras, Condomínio São José, Distrito Industrial, Fagundes, Gávea, Imperial, Jardim Alterosa, Jardim da Glória, Jardim Daliana, Jardim Encantado, Jardim Itaú, Jequitibá, Lar de Minas, Maria José, Morro Alto, Morro do Cruzeiro, Nazia, Nova Iorque, Nova Pampulha, Novo Horizonte, Parque Norte, Residencial Monaco, Residencial Park I, Rosa dos Ventos, Santa Clara, Santa Clara II, Santa Cruz, Santa Maria, Santo Antônio, Serra Azul, Serra Dourada, Suely, Vale Formoso, Vila Esportiva, Vida Nova e Vista Alegre.

