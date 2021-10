Torcedores do Galo que irão comparecer ao Mineirão neste domingo (24), para a partida entre Atlético e Cuiabá, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, devem ficar atentos às mudanças no trânsito no entorno do estádio. No local, a partir das 12h, uma operação especial será realizada pela BHTrans.

Segundo o órgão, será feita a inversão do sentido de circulação da avenida Antônio Abrahão Caram, entre as avenidas Coronel Oscar Paschoal e C. Nesse trecho, ambas as pistas irão operar sentido avenida Antônio Carlos/Orla da Lagoa, facilitando o acesso ao estacionamento.

A partida entre Galo e Cuiabá está marcada para às 16h e contará com a presença de mais de 30 mil torcedores. Com isso, a atenção ao trânsito deve ser redobrada. Faixas de pano serão fixadas no local como forma de orientar os motoristas. Agentes da Polícia Militar e da Guarda Municipal também irão monitorar o movimento na região. Diante das mudanças, a BHTrans pede que os condutores respeitem a sinalização implantada.

