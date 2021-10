Atleticanos que irão comparecer ao Mineirão nesta quarta-feira (20), para a partida entre Galo e Fortaleza, pela semifinal da Copa do Brasil, devem ficar atentos às mudanças no transporte público e trânsito do entorno. Isso porque uma operação especial será realizada pela BHTrans nas proximidades do estádio a partir das 17h30.

Segundo o órgão, será realizada a inversão do sentido de circulação da avenida Antônio Abrahão Caram, próximo à avenida Coronel Oscar Paschoal. Nesse trecho, ambas as pistas irão operar sentido avenida Antônio Carlos/Orla da Lagoa, facilitando o acesso ao estacionamento.

Faixas de pano serão fixadas no local como forma de orientar os motoristas. Agentes da Polícia Militar e da Guarda Municipal também irão monitorar o trânsito na região. Diante das mudanças, a BHTrans pede que os condutores redobrem a atenção e respeitem a sinalização implantada.

