Uma operação especial de trânsito e transporte será realizada no entorno do Mineirão, nesta quarta-feira (13), para a realização da partida entre Atlético e Santos, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. As ações serão iniciadas às 15h.

Em função das restrições impostas pela pandemia do coronavírus, ônibus do transporte coletivo e veículos fretados não terão acesso ao entorno do estádio, conforme informou a BHTrans. Haverá interdição no cruzamento da avenida Abrahão Caram com a avenida coronel Oscar Paschoal, em direção à avenida Antônio Carlos.

Também será implantada mão única na Abrahão Caram, entre as avenidas C e Coronel Oscar Paschoal, como forma de facilitar o acesso dos motoristas ao estacionamento do Mineirão.

Diante das mudanças, o órgão orienta que os motoristas redobrem a atenção e respeitem a sinalização implantada. Faixas de pano serão fixadas no local e agentes da Polícia Militar e da Guarda Municipal também irão monitorar o trânsito na região.

Desvios do transporte coletivo

As linhas que circulam na região terão seus itinerários alterados. Todos os pontos no entorno do Mineirão serão desativados e os usuários deverão utilizar aqueles localizados ao longo do desvio.

Para desembarque dos torcedores, o ponto mais próximo ao estádio está localizado na avenida Chaffir Ferreira, em frente ao número 611.

