O trânsito nas proximidades do Mineirão, na região da Pampulha, será alterado nesta terça-feira (9) em decorrência do jogo entre Cruzeiro e Brusque, às 21h30, pela série B do Campeonato Brasileiro. A ação começa às 17h30, com participação da BHTrans, Polícia Militar e Guarda Municipal.

Será realizada a inversão do sentido de circulação na avenida Antônio Abrahão Caram, entre as avenidas Coronel Oscar Paschoal e C. Nesse trecho, ambas as pistas vão operar no sentido Antônio Carlos/Orla da Lagoa, facilitando o acesso ao estacionamento, segundo a prefeitura da capital. Além disso, o anel interno do estádio já está sinalizado com proibilções de estacionamento.

Trânsito será alterado no entorno do Mineirão para partida nesta terça (9)

Como de costume em dias de jogos no Mineirão, será disponibilizada a linha 55 - MOVE Mineirão, saindo da Estação Rio de Janeiro (Plataforma 1B – avenida Santos Dumont), sentido Praça da Estação. A linha começa a operar às 18h30, saindo com intervalos de 15 minutos. A última viagem para o estádio deixa a estação às 21h.

Na volta, os ônibus sairão do Mineirão conforme a demanda, partir das 22h30. O preço da passagem é R$ 4,50. Além dos pontos de embarque e desembarque na Estação Rio de Janeiro, os veículos terão outros pontos para o torcedor, incluindo as estações do MOVE ao longo da avenida Antônio Carlos.

Na região do estádio, os torcedores irão desembarcar próximo ao portão Norte, na rua Rebelo Horta. Após a partida, os ônibus sairão do Mineirão, na avenida C.

Como alternativa para o deslocamento, a PBH ainda cita o estacionamento interno do estádio, que conta com 2,8 mil vagas gerenciadas pela Minas Arena. Para garantir a vaga, basta clicar aqui.

Leia mais:

Defesa Civil de BH emite alerta para pancadas de chuva de até 30 mm nesta terça-feira

Moradores de BH de 67 anos recebem a terceira dose da vacina contra a Covid-19 nesta terça-feira