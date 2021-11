Torcedores do Cruzeiro que irão comparecer ao Mineirão nesta quinta-feira (25), para a partida contra o Náutico, pela última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, devem ficar atentos às mudanças no trânsito no entorno do estádio. A partir das 16h, uma operação especial será realizada pela BHTrans.

Conforme informou o órgão, será feita a inversão do sentido de circulação da avenida Antônio Abrahão Caram, entre as avenidas Coronel Oscar Paschoal e C. Nesse trecho, ambas as pistas irão operar sentido avenida Antônio Carlos/Orla da Lagoa, facilitando o acesso ao estacionamento.

A partir das 20h, serão implantadas as reservas de área, com proibição de estacionamento, no anel interno e externo do estádio como forma de garantir a fluidez do trânsito nos horários que antecedem a partida.

O jogo está marcado para às 20h e contará com a presença de cerca de 60 mil torcedores. Com isso, a atenção deve ser redobrada nas proximidades do Mineirão e na orla da Lagoa da Pampulha, por conta do grande número de veículos e concentração dos torcedores.

Agentes da Polícia Militar e da Guarda Municipal também irão monitorar o movimento na região. Diante das mudanças, a BHTrans pede que os condutores respeitem a sinalização implantada.

Transporte coletivo

Será disponibilizado o serviço da linha 55 – MOVE Mineirão, saindo da Estação Rio de Janeiro (Plataforma 1B – av. Santos Dumont), sentido Praça da Estação. A linha começa a operar a partir das 16h30, saindo com intervalos de 15 minutos. A última viagem para o estádio deixa a estação às 18h30. Na volta, os ônibus sairão do Mineirão conforme a demanda, a partir das 20h. O preço da passagem é R$ 4,50 e o pagamento poderá ser feito também com o Cartão BHBUS.

A linha contará com embarque e desembarque na área central, na Estação Rio de Janeiro (localização à av. Santos Dumont, 480) e ao longo da av. Presidente Antônio Carlos, operando nas Estações Senai (av. Antônio Carlos, 580), São Francisco (av. Antônio Carlos, 3.720) e UFMG (av. Antônio Carlos, 6.700). Na região do estádio, os torcedores irão desembarcar próximos ao portão Norte, na rua Rebelo Horta. Após a partida, os ônibus sairão do Mineirão, na av. C.

Táxi

Para o deslocamento em direção ao estádio, os táxis podem usar as pistas exclusivas do Move. Após o fim do jogo, um ponto irá operar na avenida Antônio Abrahão Caram, entre a avenida C e a bilheteria do Portão Norte (neste sentido), junto ao passeio do Mineirão.

Leia mais:

Com casa cheia, Cruzeiro recebe o Náutico em jogo de despedidas e desafio de superar 2020

Ex-roupeiro aciona Cruzeiro na Justiça e cobra pelo menos R$ 544 mil

Família, moto e churrasco: Rafael Sóbis diz como levará a vida após a aposentadoria do futebol