O Dia do Servidor Público é celebrado nesta quarta-feira (28) e alguns equipamentos públicos municipais ficarão fechados em Belo Horizonte, como o BH Resolve e centros de saúde. Mas estarão funcionando os serviços essenciais, como Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Centros de Referência em Saúde Mental (CERSAMs), limpeza urbana e Defesa Civil (veja lista abaixo). Os ônibus irão circular com horário normal.

Já o Governo de Minas decidiu celebrar o Dia do Servidor Público na sexta-feira (30), quando será ponto facultativo nas repartições públicas estaduais. A exceção é para os serviços considerados imprescindíveis a critério das autoridades competentes, como aqueles de natureza médico-hospitalar, de segurança pública, os das Unidades de Atendimento Integrado (UAI), os da Fundação TV Minas Cultural e Educativa e os dos museus.

Veja o que abre e fecha entre os equipamentos municipais de BH, conforme a prefeitura:

BH Resolve: Não funciona.

Assistência Social/ Segurança Alimentar e Nutricional:

Funcionam, sem interrupções, as seguintes Unidades e Serviços de Alta Complexidade do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), no dia 28 de outubro de 2020:

- Serviços de Acolhimento Institucional nas modalidades de abrigo, casa de passagem, residências inclusivas e acolhimento em pós alta;

- Serviço de Acolhimento em República;

- Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências;

- Central de Vagas do SUAS.

Funcionam sem interrupções também os restaurantes populares e o plantão dos conselhos tutelares. A Central de Vagas do SUAS funciona com atendimento pelo telefone: (31) 98872-2023.

Centro POP Centro Sul, localizado na avenida do Contorno, 10.852, Barro Preto: Funcionamento das 8h às 12h;

Centro POP Centro Sul extensão, localizado na rua Além Paraíba, 101, Lagoinha: Funcionamento das 8h às 12h;

Centro POP Leste, localizado na rua Conselheiro Rocha, 351, Floresta: Funcionamento das 12h às 16h;

Centro POP Miguilim, localizado na rua Varginha, 210, Floresta: Funcionamento das 9h às 16h;

Serviço Especializado em Abordagem Social: Funcionamento das 9h às 21h.

Plantão Sepultamento: Funciona em regime de plantão, no horário de 8h às 17h, na rua Tupis, 149, 1º andar, telefone: (31) 3277- 9834.

Saúde:

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Hospital Metropolitano Odilon Behrens, Central de Internação, SAMU e Serviço de Urgência de Psiquiatria Noturno: Funcionam normalmente 24h por dia.

Centros de Saúde: Não funcionam.

Centros de Referência em Saúde Mental: Funcionam com equipe de plantão durante o dia e expediente normal à noite.

Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde: Funcionam com escala de plantão.

Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais: Funcionam na parte da manhã (8 às 12h) com escala de plantão.

Centros de Controle de Zoonoses, Centros de Convivência, Laboratórios de Zoonoses, Centros de Especialidades Médicas, Centro de Treinamento e Referência, Unidades de Referência Secundária, Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem, Academias da Cidade: Não funcionam

Centro Municipal de Oftalmologia, Centros de Reabilitação, Centros de Referência a Saúde do Trabalhador, Centros de Especialidades Odontológicas, Centros de Convivência, Central de Atendimento a liminares, Centros de Esterilização de Cães e Gatos, farmácias distritais, Alta Complexidade e o Serviço de Atenção ao Viajante: Não funcionam

Centros Especializados em Covid-19: Funcionamento todos os dias, 24 horas.

Equipamentos Culturais:

Museu Histórico Abílio Barreto: Aberto ao público das 11h às 18h.

Casa Kubitschek: Aberto ao público das 11h às 18h.

Museu da Moda: Aberto ao público das 11h às 18h.

Museu da Imagem e do Som: Aberto ao público das 11h às 18h.São os únicos equipamentos públicos municipais da Cultura em funcionamento no momento. O agendamento de visitas pode ser feito no site da Prefeitura, na página pbh.gov.br/reaberturamuseus

Parques e Zoológico: Parques Municipais e Zoobotânica não funcionam.