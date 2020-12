A Prefeitura de Belo Horizonte e o Governo de Minas decretaram ponto facultativo para 24 e 31 de dezembro, dias que antecedem os feriados de Natal e Ano Novo. Dessa forma, vários órgãos públicos ficarão fechados nas duas próximas quintas-feiras.

Veja o que abre e fecha na capital mineira durante os dois últimos feriadões de 2020, em relação a equipamentos públicos, comércio e transporte público:

Parques e Zoológico

Parque das Mangabeiras: Fechado 25/12 e 1º de janeiro. Aberto nos dias 24, 26, 27, 31/12 e 2 e 3 de janeiro, das 8h às 17h.

Serra do Curral: Fechado 25/12 e 1º de janeiro. Aberto nos dias 24, 26, 27, 31/12 e 2 e 3 de janeiro, das 8h às 17h (entrada permitida até as 16h).

Parque Municipal Américo Renné Giannetti: Fechado 25/12 e 1º de janeiro. Aberto nos dias 24, 26, 27, 31/12 e 2 e 3 de janeiro, das 8h às 17h.

Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado: Fechado 25/12 e 1º de janeiro. Aberto nos dias 24, 26, 27, 31/12 e 2 e 3 de janeiro, das 8h às 17h.

Parque Renato Azeredo: Fechado 25/12 e 1º de janeiro. Aberto nos dias 24, 26, 27, 31/12 e 2 e 3 de janeiro, das 8h às 17h.

Parque Aggeo Pio Sobrinho: Fechado 25/12 e 1º de janeiro. Aberto nos dias 24, 26, 27, 31/12 e 2 e 3 de janeiro, das 8h às 17h.

Parque Marcos Mazzoni: Fechado 25/12 e 1º de janeiro. Aberto nos dias 24, 26, 27, 31/12 e 2 e 3 de janeiro, das 8h às 17h.

Parque Municipal Jacques Cousteau: Fechado 25/12 e 1º de janeiro. Aberto nos dias 24, 26, 27, 31/12 e 2 e 3 de janeiro, das 8h às 17h.

Parque Nossa Senhora da Piedade: Fechado 25/12 e 1º de janeiro. Aberto nos dias 24, 26, 27, 31/12 e 2 e 3 de janeiro, das 8h às 17h.

Demais parques: Fechados temporariamente em função das medidas restritivas de segurança e prevenção à Covid-19.

Jardim Zoológico e Jardim Botânico: Fechados 24, 25, 31/12 e 1º de janeiro. Abertos 26, 27/12 e 2 e 3 de janeiro, das 8h às 17h (entrada permitida até as 16h).

Aquário da Bacia do Rio São Francisco: Fechado temporariamente em função das medidas restritivas de segurança e prevenção à Covid-19.

Para visitação aos Parques e à Zoobotânica, é necessário realizar agendamento (sujeito à disponibilidade frente à capacidade máxima diária de cada unidade) no site.

Por recomendação da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, o acesso aos Parques da Serra do Curral, Aggeo Pio Sobrinho e das Mangabeiras, além do Mirante do Mangabeiras e espaços da Zoobotânica (Jardins Zoológico e Botânico e Aquário do Rio São Francisco) requer imunização contra a febre amarela, com vacina aplicada no mínimo 10 dias antes da visita.

O estacionamento no Parque das Mangabeiras agora integra o sistema rotativo digital da BHTrans. Para sua comodidade, leve consigo o talão ou baixe o aplicativo “Rotativo Digital BH” (disponível para Android e iOS).

Cemitérios Municipais

Abertos exclusivamente para os participantes de sepultamentos, conforme regras vigentes em função da pandemia de Covid-19. A visitação está temporariamente suspensa.

Subsecretaria de Assistência Social

Centros de Referência de Assistência Social – CRAS: Não funcionará nos dias 24, 25, 31/12 e 1º de janeiro.

Centros de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS: Não funcionará nos dias 24, 25, 31/12 e 1º de janeiro.

Diretorias Regionais de Assistência Social – DRAS: Não funcionará nos dias 24, 25, 31/12 e 1º de janeiro.

Centro-Dia de Referência para as Pessoas com Deficiência (Praça Modestino de Sales Barbosa, 11 - Flávio Marques Lisboa): Não funcionará nos dias 24, 25, 31/12 e 1º de janeiro.

Centro de Referência para a População de Rua (Centro Pop) Miguilim (rua Varginha, 210 - Floresta): Funcionamento de 8h às 16h de 24 a 27/12 e de 31/12 a 3 de janeiro.

Centro Pop Centro-Sul (avenida do Contorno, 10.852 - Barro Preto): Funcionamento de 8h às 12h30 de 24 a 27/12 e de 31/12 a 3 de janeiro.

Centro POP Centro-Sul Extensão (rua Além Paraíba, 101 - Lagoinha): Funcionamento de 8h30 às 12h30 de 24 a 27/12 de 31/12 a 3 de janeiro.

Centro Pop Leste (rua Conselheiro Rocha, 351 – Floresta): Funcionamento de 12h30 às 16h30 de 24 a 27/12 e de 31/12 a 3 de janeiro.

Central de Vagas do Sistema Único de Assistência Social (SUAS): Plantão 24h de 24 a 27/12 e de 31/12 a 3 de janeiro pelo telefone (31) 98872-2023.

Abrigos, albergues, repúblicas e acolhimento pós-alta hospitalar: Funcionamento sem interrupção de 24 a 27/12 e de 31/12 a 3 de janeiro.

Serviço de proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências: Funcionamento sem interrupção de 24 a 27/12 e de 31/12 a 3 de janeiro.

Serviço Especializado em Abordagem Social: De 24 a 27/12 e de 31/12 a 3 de janeiro com uma dupla de referência ao atendimento da cidade no horário das 9h às 21h.

Serviço de orientação e encaminhamento para acesso ao sepultamento gratuito (rua Tupis, 149, 1º andar - Centro): Entre 24 e 27/12 e de 31/12 a 3 de janeiro haverá atendimento presencial das 8h às 17h na Rua Tupis, nº 149, 1º andar, ou por telefone: (31) 3277- 9834.

Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional

Banco de Alimentos (rua Tuiuti, 888 – Padre Eustáquio): Não funcionará nos dias 24 e 25/12 e 31/12 e 1º de janeiro.

Central de Abastecimento Municipal (rua Maria Pietra Machado, 125 - São Paulo): Funcionamento de 7h às 17h nos dias 24 e 31/12. Não funcionará em 25/12 e 1º de janeiro.

Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável - Mercado Popular da Lagoinha: Atividades continuam suspensas em função da pandemia.

Direto da Roça: Funcionamento facultativo nos dias 24, 25, 31/12 e 1º de janeiro.

Feira de Orgânicos: Funcionamento facultativo nos dias 24, 25, 31/12 e 1º de janeiro.

Feira Modelo da Savassi (rua Tomé de Souza, entre avenida Cristóvão Colombo e rua Pernambuco): Atividades continuam suspensas em função da pandemia.

Feira Coberta do Padre Eustáquio (rua Pará de Minas, 821 - Padre Eustáquio): Funcionamento de 7h às 13h nos dias 24 e 31/12. Não funcionará em 25/12 e 1º de janeiro.

Feiras Livres: Funcionamento facultativo nos dias 24, 25, 31/12 e 1º de janeiro

Mercado do Cruzeiro (rua Ouro Fino, 452 - Cruzeiro): Funcionamento de 7h às 16h nos dias 24 e 31/12. Não funcionará em 25/12 e 1º de janeiro.

Restaurantes Populares I, II, III e IV e Refeitório Popular: Funcionamento normal dia 24/12, com exceção do jantar. Nos dias 25 e 31/12 e 1º de janeiro haverá oferta de almoço exclusivamente para a população em situação de rua.

Sacolões Abastecer: Funcionamento de 7h às 18h nos dias 24 e 31/12. Não funcionará em 25/12 e 1º de janeiro.

Subsecretaria de Direito e Cidadania:

Conselho Tutelar (rua Tupis, 149, loja 1 - Centro): Plantão 24h nos dias 24, 25, 31/12 e 1º de janeiro pelo telefone (31) 3277-1912.

Centro de Referência da Juventude – CRJ (rua Guaicurus, 50 - Centro): Atividades continuam suspensas em função da pandemia.

Centro de Referência da Pessoa Idosa – CRPI (rua Perdizes, 336 - Caiçara): Atividades continuam suspensas em função da pandemia.

Centro de Referência LGBT – CRLGBT (rua Curitiba, 481 - Centro): Não funcionará nos dias 24, 25, 31/12 e 1º de janeiro.

Centro Especializado de Atendimento à Mulher – Benvinda (rua Hermilo Alves, 34 - Santa Teresa): Não funcionará nos dias 24, 25, 31/12 e 1º de janeiro.

Equipamentos Culturais

Museu Histórico Abílio Barreto: Fechado 25/12 e 1º de janeiro. Aberto nos dias 24 e 31/12, das 10h às 15h; dias 26, 27, 30/12, das 11h às 18h.

Museu da Moda: Fechado 25/12 e 1º de janeiro. Aberto dias 24 e 31/12, das 10h às 15h; dias 26 e 30/12, das 11h às 18h.

Museu da Imagem e do Som – MIS: Fechado 25/12, 1º de janeiro. Aberto dias 24 e 31/12, das 10h às 15h; dias 26 e 30/12, das 11h às 18h.

Museu Casa Kubistchek: Fechado 25, 30, 31/12 e 1º de janeiro. Aberto dia 24/12, das 10h às 15h; dias 26 e 27/12, das 11h às 18h. No período de 28/12 a 05 de janeiro o local estará fechado para a realização do remanejamento do acervo.

Casa do Baile: Fechado 25/12 e 1º de janeiro. Aberto dias 24 e 31/12, das 10h às 15h; dias 26, 27, 30/12, das 11h às 18h.

Museu de Arte da Pampulha: Fechado.

MIS – Cine Santa Tereza: Fechado.

Saúde Municipal

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), o Hospital Metropolitano Odilon Behrens, a Central de Internação, o SAMU, o Serviço de Urgência de Psiquiátrica Noturno e os laboratórios das UPAs: Funcionam normalmente 24h por dia, todos os dias.

Centros de Saúde: Funcionam nos dias 24 e 31/12, das 7h às 12h (com 50% da equipe). Não funcionam nos dias 25/12 e 1º de janeiro.

Centros de Referência em Saúde Mental: Funcionam nos dias 24 e 31/12 com escala mínima durante o dia e expediente normal à noite. Funcionam nos dias 25/12 e 1º de janeiro com equipe de plantão durante o dia e expediente normal à noite.

Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde: Nos dias 24, 25, 31/12 e 1° de janeiro funciona com escala de plantão.

Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais: Funciona nos dias 24 e 31/12, das 7h30 às 12h (com 50% da equipe) e das 12h às 18h com equipe de plantão. Funciona nos dias 25/12 e 1º de janeiro, das 8h às 12h com equipe de plantão.

Centros de Controle de Zoonoses e Laboratórios de Zoonoses: Funciona nos dias 24 e 31/12, das 7h às 12h (com 50% da equipe). Não funciona nos dias 25/12 e 1º de janeiro.

Centros de Esterilização de Cães e Gatos: Funcionam no dia 24/12, das 7h às 12h. Não funcionam 25, 31/12 e 1º de janeiro.

Centros de Convivência: Funcionam nos dias 24 e 31/12, das 8h às 12h (com equipe em escala mínima). Não funcionam 25/12 e 1º de janeiro.

Sedes das Diretorias Regionais: Funcionam nos dias 24 e 31/12, 7h às 12h (com 50% da equipe). Não funcionam 25/12 e 1º de janeiro.

Nível central: Funciona nos dias 24 e 31/12, das 8h às 12h (com 50% da equipe). Não funciona 25/12 e 1º de janeiro.

Centros de Especialidades Médicas, Central de Atendimento a liminares, Centros de Referência a Saúde do Trabalhador, o Centro de Treinamento e Referência, as Unidades de Referência Secundária, o Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem, o Centro Municipal de Oftalmologia, o Centro Municipal de Esterilização, os Centros de Reabilitação, os Centros de especialidades odontológicas e a alta complexidade: Funcionam nos dias 24 e 31/12, 7h às 12h (com 50% da equipe). Não funciona nos dias 25/12 e 1º de janeiro.

Farmácia Distrital: Funciona nos dias 24 e 31/12, 7h às 12h (com 50% da equipe). Não funciona 25/12 e 1º de janeiro.

Laboratórios Distritais e Central, Oficina Central e a Engenharia Clínica: Funcionam nos dias 24 e 31/12, 7h às 12h (com 50% da equipe). Não funcionam 25/12 e 1º de janeiro.

Serviço de Atenção à Saúde do Viajante: Funciona nos dias 24 e 31/12, 8h às 12h (com 50% da equipe). Não funciona 25/12 e 1º de janeiro.

Metrô

Na quinta-feira (24), véspera de Natal, as composições irão operar com intervalos de 18 minutos, das 5h40 às 23h, com circulação ininterrupta em todas as estações. Nos dias 25, 31 de dezembro, e 1º de janeiro, os trens vão cumprir a grade habitual de viagens programadas para domingos e feriados, com intervalos de 25 minutos, durante todo o dia.

Hemominas

Nos dias 24 e 26, o hemocentro de Belo Horizonte funcionará das 7h às 12h. No dia 25, todas as unidades Hemominas estarão fechadas.

Supermercados

Não poderão funcionar nos dias 25 e 1º. Nos finais de semanas seguintes, as lojas podem ser abertas normalmente.

Shoppings

De maneira geral, ficam com lojas fechadas nos feriados de Natal e Ano Novo, mas permitem funcionamento de praça de alimentação.

UAIs

As Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) não terão expediente nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro. Nos demais dias da semana, o funcionamento será normal.