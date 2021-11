O feriado prolongado em Minas deverá ter céu nublado, com possibilidade de chuvas em quase todo o estado, inclusive na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Na capital, as temperaturas devem variar entre 13ºC e 27ºC. Quem vai viajar deve ficar atento ao clima antes de sair de casa.

Neste sábado (13), a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica tempo encoberto e precipitações a qualquer hora nas regionais Noroeste, Vale do Jequitinhonha e Mucuri. Há chances de chuva nas regiões Central, Oeste, Rio Doce e Metropolitana. No restante do território, céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada.

Depois, no domingo (14), o dia deve amanhecer nublado, mas com tendência de abertura, principalmente na porção central, no Vale do Rio Doce e na Grande BH. Nas faixas Noroeste, Norte, Jequitinhonha e Mucuri, a expectativa é de apenas chuvisco. Há possibilidade de precipitação no Triângulo.

Na segunda-feira (15), feriado de Proclamação da República, a meteorologia indica uma redução da nebulosidade. Há previsão de pancadas de chuva no Norte e Noroeste. No restante do território, apenas possibilidade de precipitação.

Viagens

Quem vai pegar a estrada deve ficar atento às condições climáticas e da pista. Segundo o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER), a recomendação é de que o motorista viaje descansado, conferindo, com antecedência, as rodovias que fazem parte do trajeto.

Durante a viagem, o condutor deve praticar uma direção defensiva, respeitando a sinalização e os limites de velocidade e, se possível, se deslocar durante o dia, quando as condições de visibilidade da pista são maiores. Também é necessário conferir o estado dos pneus, além de estar com a manutenção e revisão em dia.

Conforme o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), nesta sexta-feira (12), há uma interrupção na BR-381, na altura do trevo de acesso a Timóteo, no Vale do Rio Doce. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o tráfego de alguns veículos de carga será restringido em rodovias de pista simples. Veja as regras abaixo.

15h50 - Sem destaques no trecho da PRF-MG. pic.twitter.com/kEo9VmaSzV — PRF MINAS GERAIS (@prf_mg) November 12, 2021

Leia mais:

Confira o que abre e fecha em BH no feriado da Proclamação da República

Defesa Civil emite novo alerta de chuva para BH até a manhã deste sábado; veja orientações