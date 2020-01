Algumas vias de Belo Horizonte permanecem fechadas ou parcialmente interditadas na manhã desta quinta-feira (30), por causa dos efeitos da chuva que caiu na noite de terça-feira (28). Na praça Marília de Dirceu, parte do fluxo foi liberado, no encontro com rua Felipe dos Santos. A prefeitura ainda trabalha no local para recuperar a via e retomar o fluxo de trânsito para quem sai do bairro Cidade Jardim em direção ao Centro.

Na Teresa Cristina, na região Oeste, há uma interdição no sentido Centro do Anel Rodoviário até a rua Minas Gás e entre a avenida Amazonas e rua Monte Branco.

Permanecem interditadas: BR 356, no sentido BH Shopping/Savassi; avenida Prudente de Morais, entre rua Santa Madalena Sófia e rua Irai; rua Marília de Dirceu, entre avenida do Contorno e rua Felipe dos Santos; e rua São Paulo, entre rua Felipe dos Santos e rua Gonçalves Dias.

Veja as atualizações da BHTrans na manhã desta quinta-feira:

6h49 Obra em andamento. Nossa equipe está no local. https://t.co/QIqXhwGEV2 pic.twitter.com/qYhQrgNlfT — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) January 30, 2020

⚠️ VIA INTERDITADA

6h35

📍Av. TEREZA CRISTINA

Sentido Centro: Interditada do Anel até a Rua Minas Gás. A partir da Rua Minas Gás até a Rua Monte Branco, liberada para tráfego, porém em condições precárias. A partir da Rua Monte Branco até a Av. Amazonas, interditada. — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) January 30, 2020

⚠️ VIAS INTERDITADAS

🚧 BR 356 – sentido BH Shopping/Savassi

🚧 Av. Prudente de Morais entre Rua Santa Madalena Sófia e Rua Irai

🚧 Rua Marília de Dirceu entre Av. do Contorno e Rua Felipe dos Santos

🚧 Rua São Paulo entre Rua Felipe dos Santos e Rua Gonçalves Dias — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) January 30, 2020

⚠️ VIA INTERDITADA

REGIONAL BARREIRO

6h57 Av. do Canal fechada no sentido bairro. Trânsito desviado para Rua Cabo Valério. Local sinalizado. — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) January 30, 2020

🚧 7h58 Presença na Av. dos Andradas com Alameda Ezequiel Dias. pic.twitter.com/s7TvpEuOUU — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) January 30, 2020