Até a manhã desta segunda-feira (16), mais de 11,1 milhões de pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Minas Gerais. Dados do Vacinômetro, painel da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) que monitora a campanha de imunização, indicam que 67,86% das pessoas com mais de 18 anos foram imunizadas.

Deste grupo, 4,3 milhões receberam o reforço, o que equivale a 29,63% da população adulta. Outros 466 mil tomaram a dose única, da Janssen. Em Belo Horizonte, 1,5 milhão de moradores receberam a primeira dose contra o coronavírus. Já a segunda foi aplicada em 742.4284 pessoas.

Por meio do painel de monitoramento da pasta é possível verificar quantas doses cada um dos 853 municípios já aplicou. Para conferir o balanço, clique neste link. Depois, no canto inferior esquerdo, na aba “Município” e selecione a localidade.

Cidades 100% imunizadas

Segundo dados divulgados pela SES nesta segunda, até sexta-feira (13), 14 municípios mineiros aplicaram a primeira dose do imunizante em 100% do público acima de 18 anos de idade. Veja a lista atualizada aqui.

Até esta manhã, Minas recebeu mais de 19,6 milhões de unidades, sendo 19,1 milhões distribuídas aos municípios. A expectativa do governo do Estado é de que todos os mineiros acima de 18 anos sejam imunizados com ao menos uma dose até o fim de setembro. Em agosto, serão vacinadas as pessoas de 39 a 25 anos.

