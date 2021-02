Minas Gerais já imunizou 167.827 pessoas contra a Covid-19 até esta segunda-feira (1º). Segundo o “vacinômetro”, ferramenta idealizada pelo governo do Estado, do total de vacinados, 153.444 são profissionais de saúde, 10.894 são idosos em asilos, 853 são pessoas com deficiência em residências inclusivas e 2.636 são indígenas.

Ainda segundo o levantamento, 496.160 doses da vacina contra a doença já foram distribuídas aos 853 municípios mineiros. A imunização em Minas começou na última segunda-feira (18). A partir de agora, a ferramenta também atualiza o número de vacinados por cidade. Belo Horizonte foi o município que mais imunizou, seguido de Montes Claros, Juiz de Fora e Divinópolis.

Confira o número de pessoas imunizadas por cidade:

- Belo Horizonte: 53.698

- Montes Claros: 6.336

- Juiz de Fora: 6.062

- Divinópolis: 2.966

- Betim: 2.850

- Ipatinga: 2.843

- Muriaé: 2.608

- Barbacena: 2.559

- Nova Lima: 2.436

- Patos de Minas: 2.277

- Pouso Alegre: 2.078

- Contagem: 2.047

A lista completa pode ser acessada pelo link.

Doses recebidas por Minas

Ao todo, Minas já recebeu três remessas com doses de vacinas contra a Covid-19, com quase 1 milhão de imunizantes. A primeira, com 577.680 doses da CoronaVac, foi em 18 de janeiro. Já no dia 19, os medicamentos foram distribuídos às 28 regionais de saúde. A segunda remessa, com 190.500 doses do imunizante da Oxford/AstraZeneca produzidas no Instituto Serum, na Índia, chegou no último domingo (24).

A terceira, com 87.600 doses, também de CoronaVac, chegou ao Estado na última segunda-feira (25). Somando as três remessas são 855.780 doses.

Números da pandemia no Estado

Desde o início da pandemia, em março do ano passado, 736.265 pessoas já foram contaminadas pela doença em Minas. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) desta segunda. Com isso, o número de óbitos é de 15.094 pessoas.

Todos os 853 municípios mineiros têm casos confirmados para a doença. Já o número de cidades com óbitos é de 740. A maior parte dos casos (23,4%) ocorreu em pessoas com idades entre 30 e 39 anos. A média de idade dos casos é de 42 anos.

