A 39ª e a 40ª remessas de vacinas contra a Covid-19, enviadas pelo Ministério da Saúde a Minas Gerais nesta semana e compostas por 947.810 doses no total, começaram a ser distribuídas, nesta quarta-feira (18), às Unidades Regionais de Saúde (URSs). Em seguida, elas serão encaminhadas aos 853 municípios do território.

Ao todo, são 453.960 unidades da Pfizer, 301.250 da AstraZeneca e 192,6 mil da CoronaVac. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), os imunizantes dessas remessas são destinados à aplicação da primeira e da segunda doses em adultos. O quantitativo que cada cidade receberá pode ser visto abaixo.

Belo Horizonte, por exemplo, receberá 106.073 vacinas no total (incluindo as doses da 39ª e 40ª remessas). Do 39º lote, são 40.470 doses da Pfizer para aplicação de primeira dose e 23.560 da CoronaVac para primeira e segunda doses. Já em relação à 40º remessa, a capital mineira terá acesso a 8.838 unidades da Pfizer para uso em primeira e segunda doses e 33.205 unidades de AstraZeneca para segunda dose.

Distribuição

De acordo com o Estado, as vacinas serão distribuídas por meios distintos às URSs. As unidades de Patos de Minas, Teófilo Otoni, Uberlândia e Unaí receberão a carga em via aérea. Já os gestores de Barbacena, Governador Valadares, Ituiutaba, Leopoldina, Manhuaçu, Montes Claros, Passos, Pedra Azul, Uberaba e Varginha deverão retirar os imunizantes no aeródromo, na Rede de Frio da URS-polo ou recebem o carregamento na própria Rede de Frio.

Por fim, os municípios de Alfenas, Belo Horizonte, Coronel Fabriciano, Diamantina, Divinópolis, Itabira, Januária, Juiz de Fora, Pirapora, Ponte Nova, Pouso Alegre, São João del-Rei, Sete Lagoas e Ubá deverão retirar os compostos químicos na Central Estadual de Rede de Frio, localizada na capital mineira.

Histórico de remessas

1ª remessa: 577.480 doses da CoronaVac em 18/1/2021

2ª remessa: 190.500 doses de AstraZeneca em 24/1/2021

3ª remessa: 87.600 doses da CoronaVac em 25/1/2021

4ª remessa: 315.600 doses da CoronaVac em 7/2/2021

5ª remessa: 220.000 doses da AstraZeneca e 137.400 doses da CoronaVac em 23/2/2021

6ª remessa: 285.200 doses da CoronaVac em 3/3/2021

7ª remessa: 303.600 doses da CoronaVac em 9/3/2021

8ª remessa: 509.800 doses de CoronaVac em 17/3/2021

9ª remessa: 86.750 doses da AstraZeneca e 455.800 doses da CoronaVac em 20/3/2021

10ª remessa: 116.600 doses de AstraZeneca e 359.000 doses de CoronaVac em 26/3/2021

11ª remessa: 73.250 doses de AstraZeneca e 943.400 doses de CoronaVac em 1/4/2021

12ª remessa: 257.750 da AstraZeneca e 220.400 da CoronaVac, em 8/4/2021

13ª remessa: 426.000 da AstraZeneca e 275.200 da CoronaVac, em 16/4/2021

14ª remessa: 316.750 doses da AstraZeneca e 73.800 da CoronaVac, em 23/4/2021

15ª remessa: 578.000 doses da AstraZeneca e 11.800 doses da CoronaVac, em 29/4/2021

16ª remessa: 30.400 doses da CoronaVac, em 1/5/2021 e 676.250 doses da AstraZeneca, em 3/5/2021

17ª remessa: 50.310 doses da Pfizer, em 3/5/2021

18ª remessa: 396.500 doses da AstraZeneca, em 6/5/2021 e 100.200 doses da CoronaVac, em 08/5/2021 e 112.434 doses da Pfizer, em 10/5/2021

19ª remessa: 422.750 doses da AstraZeneca, em 13/5/2021, e 207.800 doses de CoronaVac, 101.600 doses da CoronaVac, em 14/5/2021

20ª remessa: 435.500 doses da AstraZeneca, 8.200 doses da CoronaVac e 64.350 doses da Pfizer, em 18/5/2021

21ª remessa: 561.750 doses da AstraZeneca e 60.840 doses da Pfizer, em 26/5/2021

22ª remessa: 588.500 doses da AstraZeneca, em 2/6/2021. 62.010 doses da Pfizer, em 3/6/2021

23ª remessa: 237.510 doses da Pfizer, em 8/6/2021

24ª remessa: 362.750 doses da AstraZeneca, em 9/6/2021

25ª remessa: 235.170 doses da Pfizer e 273.000 doses da CoronaVac, em 18/6/2021

26ª remessa: 862.000 doses da AstraZeneca, em 21/6/2021

27ª remessa: 346.800 doses da CoronaVac, 281.970 doses da Pfizer, 149.550 doses da Janssen, em 24/6/2021

28ª remessa: 624.500 doses da AstraZeneca, em 30/6/2021. 112.320 doses da Pfizer, em 1/7/2021. 342.300 doses da Janssen, 304.750 doses da AstraZeneca e 219.960 doses da Pfizer, em 3/7/2021

29ª remessa: 271.440 doses da Pfizer e 79.600 doses da CoronaVac, em 9/7/2021

30ª remessa: 379.750 doses da AstraZeneca, em 15/7/2021

31ª remessa: 171.400 doses da CoronaVac, em 19/7/2021. 550.050 doses da AstraZeneca e 120.510 doses da Pfizer, em 20/7/2021

32ª remessa: 330.600 doses da CoronaVac, 103.260 doses da AstraZeneca e 209.430 doses do imunizante da Pfizer, em 27/7/2021 e 234.750 doses da AstraZeneca, em 28/7/2021.

33ª remessa: 351 mil doses da Pfizer e 290.200 da Coronavac, em 30/7/2021

34ª remessa: 221.130 doses da Pfizer e 118.400 doses da CoronaVac, em 4/8/2021

35ª remessa: 349.830 doses da Pfizer, 425.650 doses da AstraZeneca e 8.650 doses da Janssen, em 6/8/2021

36ª remessa: 141.200 doses da CoronaVac e 296.010 doses da Pfizer, em 9/8/2021

37ª remessa: 104.130 doses da Pfizer e 104.250 doses da Astrazeneca, em 11/8/2021

38ª remessa: 162.630 doses da Pfizer e 257.480 doses da CoronaVac, em 13/8/2021

39ª remessa: 192.600 doses da Coronavac e 322.920 doses da Pfizer

40ª remessa: 301.250 doses da AstraZeneca e 131.040 da Pfizer

Total: 21.274.614 doses

