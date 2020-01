A chuva anunciada como uma das maiores da história de Belo Horizonte se confirmou como intensa e arrasadora. A precipitação foi volumosa em todas as regionais de Belo Horizonte entre as 8h de sexta-feira (24) e 6h40 de sábado (25). A região onde choveu mais foi a Noroeste, com 148 mm. A média histórica para todo o mês de janeiro é 329,1 mm.

Confira o volume de chuva em todas as regionais entre as manhãs de sexta e sábado, de acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte:

BARREIRO: 135,4 (41%)

CENTRO SUL: 145,8 (44%)

LESTE BH: 136,8 (42%)

NORDESTE: 119,4 (36%)

NOROESTE: 148,0 (45%)

NORTE: 114,6 (35%)

OESTE: 150,8 (46%)

PAMPULHA: 112,2 (34%)

VENDA NOVA102,8 (31%)