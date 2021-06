Pessoas com deficiência permanente maiores de 18 anos, cadastradas no portal da prefeitura até 30 de maio, serão vacinadas contra a Covid-19 em Belo Horizonte a partir desta quarta-feira (2). Também serão contemplados os trabalhadores do transporte aéreo, residentes na capital.

Conforme a PBH, podem se imunizar os deficientes não favorecidos pelo Benefício de Prestação Continuada (BPC). Foram registrados 4.823 inscrições válidas, que excluem duplicidade, erros de preenchimento e moradores de outros municípios.



No momento da aplicação, é necessário apresentar identidade e documento que comprove a condição de saúde, como laudo médico ou cartões de gratuidade no transporte público. Além disso, a pessoa não pode ter recebido qualquer vacina nas últimas duas semanas nem ter testado positivo para o coronavírus nos últimos 30 dias.

A mesma orientação vale para os profissionais do transporte aéreo. No entanto, eles precisam levar um documento que comprove o vínculo com as companhias nacionais. A expectativa da prefeitura é proteger 1.381 pessoas desse grupo prioritário.

Horários e Locais

O público poderá se vacinar em postos fixos e extras, das 7h30 às 16h, e em pontos de drive-thru, das 8h às 16h. Os endereços para os portadores de deficiência estão neste link, enquanto para os trabalhadores do transporte aéreo, neste.

De acordo com a administração municipal, a vacinação segue para pessoas de grupos já contemplados e que por alguma razão ainda não receberam a primeira dose. Os locais são específicos para cada grupo e podem ser verificados no portal da PBH.

Leia mais:

Com quase 6,8 mil mortes por Covid, maio é o 2° mês mais letal da pandemia em Minas

Mesmo vacinados com duas doses contra Covid devem evitar viajar no feriado prolongado