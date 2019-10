Começará às 20h desta terça-feira (8) o velório do arcebispo emérito da Arquidiocese de Belo Horizonte, o cardeal dom Serafim Fernandes de Araújo, que faleceu nesta madrugada aos 95 anos. A despedida se iniciará com uma missa no Santuário Arquidiocesano de Adoração Perpétua Nossa Senhora da Boa Viagem, mais conhecida como Igreja da Boa Viagem (rua Sergipe, 175), e irá até quinta-feira (10), quando acontece o sepultamento.

Ainda de acordo com a Arquidiocese de Belo Horizonte, o corpo do cardeal será levado até a igreja às 19h, em um cortejo feito com um caminhão do Corpo de Bombeiros. O trajeto se iniciará na avenida Bernardo Monteiro, passando pela avenida dos Andradas, Contorno, rua Maranhão, avenida Brasil, rua Gonçalves Dias, pela Praça da Liberdade, descendo então a avenida João Pinheiro e entrando na rua dos Timbiras.

Além disso, na quarta-feira (9) serão celebradas missas no Santuário às 7h, 10h, 15h, 18h e 20h. As cerimônias também acontecerão na quinta-feira (10), desta vez às 10h, 12h, 15h e 17h. A última missa será celebrada pelo arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo, que está retornando de Roma (Itália), onde ele participava do Sínodo dos Bispos para a Amazônia.

Para dedicou oração a dom Serafim

Ainda conforme texto divulgado pela Arquidiocese de BH, nesta terça, durante o Sínodo, o papa Francisco dedicou uma oração ao dom Serafim. Desde o anúncio da morte do arcebispo emérito, vários políticos e até clubes de futebol também lamentaram a morte.

Por meio de um áudio, dom Walmor também lamentou a perda. "Essa tristeza, que sempre aperta o coração de nós todos quando a morte chega em nossa casa, entre nós, bem perto de nós, se ilumina para nós, que cremos com a luz da ressurreição de Jesus. Quem morre nele, vive e ressuscita para sempre. Assim nós acompanhamos esse momento que é desafiador e doloroso para toda a grande família da arquidiocese de BH, particularmente para a família Fernandes de Araújo", diz a mensagem.

Ouça a homenagem na íntegra:

