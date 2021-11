Velórios realizados nos quatro cemitérios públicos municipais de Belo Horizonte estão sendo retomados a partir desta terça-feira (16). Desde março do ano passado, devido às medidas de restrição impostas pela pandemia da Covid-19, as cerimônias estavam suspensas na capital.

De acordo com as regras publicadas em uma portaria da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB), serão permitidas 2 horas de duração com acompanhamento de até 20 pessoas, podendo ser realizado revezamento. No caso de óbito por Covid-19, a urna funerária deve ser mantida fechada durante todo o período. As celebrações permanecem suspensas.

Já as visitas aos túmulos, segundo a PBH, podem ser realizadas somente no período da manhã, após agendamento prévio com a administração do cemitério. A medida tem como objetivo manter um controle para que não tenham visitantes no mesmo momento em que estejam sendo realizados os sepultamentos.

Para permanência nos cemitérios será preciso manter os cuidados para evitar a disseminação do coronavírus. Com isso, continua sendo obrigatório o uso de máscara de proteção, cobrindo o nariz e a boca. Também é recomendada a manutenção das demais medidas preventivas, sendo o distanciamento físico em, no mínimo, 1 metro.

