Os velórios realizados nos quatro cemitérios públicos municipais de Belo Horizonte serão retomados a partir da próxima terça-feira (16). Desde março do ano passado, devido às medidas de restrição impostas pela pandemia, as cerimônias estavam suspensas na capital. Da próxima semana em diante, serão permitidas 2 horas de duração com acompanhamento de até 15 pessoas, com revezamento. As celebrações permanecem suspensas.

No caso dos sepultamentos, também será autorizado o acompanhamento pelo mesmo número de familiares e amigos. Conforme informou a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB), a medida já estava sendo trabalhada junto ao Comitê de Enfrentamento à Covid-19 na capital. Uma portaria com todos os detalhes será publicada até o fim da semana.

As visitas aos túmulos poderão ser realizadas após prévio agendamento com a administração do cemitério. “Essa medida possibilita que haja um controle e não ocorram visitas no mesmo momento em que estejam sendo realizados os sepultamentos”, informou por meio de nota.

Para permanência nos cemitérios será preciso manter os cuidados para evitar a disseminação do coronavírus. Com isso, continua sendo obrigatório o uso de máscara de proteção, cobrindo o nariz e a boca. Também é recomendada a manutenção das demais medidas preventivas, sendo o distanciamento físico em, no mínimo, 2 metros.

