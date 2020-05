Emoção, alegria e esperança, bons sentimentos que tomaram conta do Hospital Felício Rocho, em Belo Horizonte, na manhã deste sábado (9). Após 40 dias de internação, Gilson Marchiori, de 81 anos, recebeu alta da unidade de saúde, onde recebia tratamento contra a Covid-19 - infecção causada pelo novo coronavírus.

A saída do idoso foi comemorada com aplausos e muita comoção de parentes e da equipe de saúde que o acolheu. "Não tem explicação para o que eu estou sentido. Nem quando tive meus filhos tive emoção maior", revelou o consultor Marco Aurélio Marchiori, ao ver o pai deixando o hospital em uma cadeira de rodas.

O, agora, ex-paciente também não escondeu a felicidade em vencer a batalha contra o coronavírus. "Vencemos o Covid-19", carregava em um cartaz, assim como os profissionais do hospital que o acompanhavam no trajeto até a rua.

Gilson foi internado no dia 29 de março e, no período, permaneceu por um bom tempo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Apesar do susto, a família conta que nunca perdeu as esperanças de que ele saíssem bem do hospital. "Tem que ter fé e acreditar que Deus é justo. Tudo vai passar", afirmou o filho dele, Marco Aurélio, que já faz planos para o pai.

"Daqui a pouco o senhor está andando e vai para a praia sozinho, dirigindo", planejou revelando um dos principais hobbies do idoso. Hoje, a meta é comemorar. "Só não vai ter a cervejinha, mas o resto vamos fazer", brincou.

O nefrologista Gustavo Rocha de Oliveira foi um dos responsáveis pelo tratamento de Gilson. O médico contou que o idoso já apresentava outros problemas de saúde e que, durante a internação, precisou ser submetido a hemodiálise. "É uma satisfação poder ajudar e saber que a gente conseguiu dar alta para o paciente, mesmo que fosse do grupo de risco, com boas condições de saúde", comemorou o médico.

Leia mais:

Médicos se unem a familiares, pela internet, para aniversário de idoso com Covid na UTI; veja vídeo