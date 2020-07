Belo Horizonte registrou 288 mortes por Covid-19, 18 a mais do que no dia anterior, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta terça-feira (14) pela prefeitura. Agora, Venda Nova passou a ser a regional da capital com maior número de pessoas que perderam a vida, com 42 óbitos. Em seguida, aparece a região Nordeste, com 40.

As regionais com menos casos de mortes por Covid-19 são a Pampulha (com 24) e a Leste (com 29). Ainda há 97 óbitos na cidade que são investigados. Todas as mortes pela doença registradas na cidade estão associadas a pelo menos um fator de risco ou comorbidade – 80% das pessoas que perderam a vida após contrair o vírus tinham mais de 60 anos.

O boletim epidemiológico mostra também as regionais com maior números de casos confirmados da doença são Oeste, Barreiro e Nordeste.

