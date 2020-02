Vendedor credenciado é preso com beretta 635 no cortejo do Então, Brilha!

Um vendedor de bebidas credenciado pela Prefeitura de Belo Horizonte foi preso com uma beretta calibre 635 durante o desfile do bloco Então, Brilha!, na manhã deste sábado (22), no Centro da capital.

De acordo com o cadete Nilson Heleno dos Santos Pacheco, militares faziam o policiamento durante a passagem do bloco, na altura da Praça da Estação, quando perceberam uma atitude suspeita do rapaz de 23 anos.

"O vendedor estava acompanhado de outros três homens que agiram de forma estranha ao presenciar nossa chegada. Fizemos a abordagem e localizamos a arma, que estava em uma bolsa, enrolada numa flanela", explicou o cadete.

Aos policiais, o suspeito disse estar armado para se defender, que mora no bairro Guarani, na região Norte de BH, e que estaria em guerra com um vizinho, que o jurou de morte.

O militar informou ainda que o suspeito tem passagem pela polícia por assalto a mão armada. O caso será finalizado na Central de Flagrantes, no bairro Floresta, na região Oeste de BH.

Trio é preso com drogas durante o cortejo

Ainda durante o policiamento no cortejo do Então, Brilha!, três homens foram presos por envolvimento com o tráfico de drogas.

Durante uma revista ao trio, foram localizados cinco cigarros de maconha, três porções de cocaína, quatro comprimidos de ecstasy, R$ 381 em dinheiro 150 bolívares.