A Polícia Civil cumpriu, na manhã desta terça-feira (28), mandado de busca e apreensão no gabinete do vereador Marcelo Pires Rodrigues, o Marcelo da Cooperseltta (MDB), na Câmara Municipal de Sete Lagoas, na região Central do Estado, por suspeita de prática de rachadinha - esquema em que o parlamentar exige parte do salário do assessor.

Marcelo iniciou o cargo em janeiro de 2017 e tem mandato até dezembro deste ano. O vereador é conhecido por ter sido presidente da empresa de ônibus Cooperativa Setelagoana de Turismo e Transporte Alternativo.

Marcelo está em viagem de férias no exterior

De acordo com informações do portal MegaCidade, em Sete Lagoas, a polícia também vistoriou a residência e outros imóveis ligados ao parlamentar, que não foi localizado. Marcelo está em viagem de férias no exterior.

A reportagem entrou em contato com a defesa do vereador, com a Câmara de Sete Lagoas e com a Cooperseltta e aguarda retornos.