Um vereador de 45 anos, que concorre à reeleição em São Tomás de Aquino, no Sul de Minas, foi preso em flagrante neste domingo (15) tentando comprar votos em troca de tomates.

Segundo a Polícia Militar, uma mulher contou que estava a caminho da votação no bairro Vila Nova quando viu um Fiat Strada com várias caixas de tomate e um homem fazendo a distribuição para quem cercava o veículo. Ela então acionou a polícia, que deteve o parlamentar em flagrante por crime eleitoral, em frente a um supermercado da cidade.

O carro do parlamentar também foi apreendido junto com quatro caixas cheias de tomates e outras cinco vazias. No bolso do vereador, conforme os militares, havia R$ 141 e 11 santinhos de propaganda eleitoral.

De acordo com a Polícia Civil, foi instituída uma fiança no valor de R$ 10 mil. A defesa do candidato informou que ele está sendo liberado.