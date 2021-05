O vereador de Belo Horizonte Leo Burguês (PSL) aproveitou o feriado do Dia do Trabalhador em Búzios, no Rio de Janeiro, mas precisou de atendimento médico após se chocar com uma pedra que causou um corte profundo na altura da canela da perna direita. Ele foi atendido em uma unidade de saúde do SUS durante esse sábado (1º).

O parlamentar estava acompanhado de outro vereador da capital mineira, Bim da Ambulância (PSD), que gravou o atendimento e publicou vídeos na conta do Instagram. Nas imagens é possível ver o corte sendo costurado por um profissional.

“Vocês acham que é 'facinho'? Aí, vem para Búzios para parar no hospital. Olha os amigos. O que você arrumou, professor? Deu em mim um gás invertido?! Tinha uma pedra no meio do caminho? Eu acho que foi sério mesmo. Mas bom que não teve que arrancar a perna fora", diz Bim na gravação.

No vídeo, Léo Burguês aproveitou para elogiar o atendimento recebido e disse que não tem nada "igual ao SUS no Brasil". "Cheguei ali na recepção, já me atendeu, me colocou aqui, me costurou e estou pronto para outra", afirmou.

Neste domingo (2), também pelo Instagram, o político voltou a agradecer o atendimento e as mensagens de carinho recebidas "só uma cicatriz a mais", finalizou.

