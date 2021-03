O vereador Professor Juliano Lopes (PTC) retirou a máscara de proteção contra a Covid-19 durante uma sessão realizada na Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), nessa terça-feira (9), e disse que "ontem estava incapacitado de falar devido a uma gripe".

Antes da retirada, no entanto, Juliano pediu a autorização ao presidente da sessão, Wilsinho da Tabu (PP), o que foi concedido. "Boa tarde, presidente, boa tarde aos vereadores presentes. Presidente, vou pedir, se possível, para retirar a minha máscara. Estou em uma distância razoável dos demais vereadores", afirmou.

Em seguida, o parlamentar utilizou o espaço para criticar a decisão da Prefeitura de Belo Horizonte, da última sexta-feira (5), que suspendeu o funcionamento dos serviços não-essenciais na cidade como forma de frear o avanço da pandemia.

Conforme a a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), os sintomas leves da Covid-19 são conhecidos como Síndrome Gripal, justamente por se assemelharem com os sintomas da gripe. Os sintomas, ainda segundo a SES-MG, são: febre (temperatura axilar > 37,8ºC) ou sensação febril; calafrios; tosse; dor de garganta; dor de cabeça; congestão nasal (coriza); problemas no olfato ou no paladar.

De acordo com a Deliberação 5/20 de 17 de março de 2020, instruída pelo Comitê de Prevenção, Acompanhamento e Controle do Covid-19 da Câmara Municipal, o parlamentar que apresentar febre ou sintomas virais respiratórios torna-se suspeito de contaminação pela Covid-19.

Em nota, Wilsinho da Tabu informou que a autorização dada por ele para a retirada da máscara baseou-se na identificação de que o orador estava no parlatório, local que, segundo o presidente, "permitia um distanciamento seguro naquele momento".

"Contudo, após a retirada da máscara, o vereador Juliano Lopes relatou que teve sintomas gripais no dia anterior, sendo este fato, um contrassenso em relação às medidas de prevenção contra a Covid-19 desta Casa. Ao término do pronunciamento do parlamentar, na qualidade de presidente da sessão, solicitei rigorosa higienização do local", afirmou, em nota.

Wilsinho da Tabu ainda declarou que é "favorável e defensor" de todas as medidas protocoladas pelos especialistas para a prevenção à Covid-19.

O Hoje em Dia entrou em contato com Professor Juliano Lopes (PTC), mas ainda não obteve retorno.

