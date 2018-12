Uma mulher, de 38 anos, foi assassinada pelo ex-companheiro, na manhã desta terça-feira (18), em frente à casa onde morava, no município de Serra do Salitre, no Triângulo Mineiro. O agressor, de 50 anos, vereador da cidade, se matou em seguida. Com o barulho, os filhos do casal saíram da casa e encontraram os pais no chão.

De acordo com informações da Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 11h30, na rua João Mariano, no Centro da cidade, que tem cerca de 10 mil habitantes.

O casal estava separado. A mulher foi atingida por três tiros de munição de bala oca (com maior potencial de destruição). Em seguida, o homem se matou com um tiro no peito.

O homem e a mulher foram socorridos por uma ambulância e levados ao hospital municipal, mas não resistiram às balas.

No local do crime, foram apreendidos uma arma de fogo calibre 38 oxidada, um cabo de madeira caído junto ao meio-fio e uma faca.