Um vereador da cidade de Ipanema, na região do Vale do Rio Doce, foi preso suspeito de comandar uma quadrilha especializada em roubo de queijo. De acordo com a Polícia Civil, as investigações indicam que o homem, de 45 anos, escolhia as cargas que seriam furtadas e repassava informações ao restante da organização criminosa.

Além ele, outras três pessoas foram detidas nesta quarta-feira (29) durante a operação "Via Láctea". Duas prisões ocorreram em Belo Horizonte, uma em Ipatinga e outra em Ipanema, após determinação da Justiça mineira. Conforme os investigadores, as cargas roubadas eram comercializadas no Espírito Santo e Rio de Janeiro.

O grupo começou a ser investigado em 25 de março, depois que três suspeitos armados abordaram um caminhão de laticínios na zona rural de Pocrane. Na ocasião, foram levados 5,5 mil quilos de queijo muçarela. O motorista chegou a ser mantido como refém por quase nove horas.

Parte da carga foi apreendida no ES e vários receptadores presos em flagrante. Depois deste crime, outros dois roubos semelhantes foram registrados, também contra cooperativa e Ipanema. Conforme a polícia, os presos foram encaminhados ao Sistema Prisional e o inquérito deve ser concluído nos próximos dias. No total, 25 policias participaram da operação.