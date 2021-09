O vereador de BH Nikolas Ferreira (PRTB) foi barrado quando tentava visitar o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, na tarde deste sábado (25). O político foi impedido de acessar o ponto turístico por não apresentar cartão de vacinação contra a Covid-19.

Pelas redes sociais, o vereador registrou o momento em que foi impedido de entrar no local. "Tá de sacanagem. Tá falando sério? A pessoa que não tem, já era, acabou, não pode entrar. E todo mundo aceita isso de boa?", questionou a uma atendente na entrada.

No vídeo, é possível ouvir a mulher dizendo que quem não apresentar o documento tem que “voltar para casa”. Ela explica ao político que, por um decreto do Estado do Rio de Janeiro, o cartão de vacinação é obrigatório para visitantes do Cristo Redentor. É possível ver ainda um banner com todas as regras para a visitação.

Nikolas Ferreira é membro da CPI da Covid-19 na Câmara Municipal de BH, e conhecido por defender o uso de medicamentos sem eficácia comprovada, além de criticar as medidas de contenção da pandemia na capital.

O Hoje em Dia tentou contato com o político na manhã desta domingo (26), mas ainda não teve resposta.

