Por meio de uma reunião virtual, os dez vereadores de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, irão debater nesta sexta-feira (24) uma proposta polêmica. Cinco deles propõem um projeto de lei que determina o corte de 50% nos salários dos parlamentares durante o período de enfrentamento à pandemia da Covid-19.

A proposta é polêmica porque não envolve apenas os salários dos vereadores (de R$ 8.750), mas também propõe cortes em vencimentos no executivo. O texto do projeto trata também do corte pela metade dos salários do prefeito, Vitor Penido de Barros, do vice-prefeito, João Marcelo, e dos secretários do município. O prefeito ganha cerca de R$ 28 mil brutos, o vice recebe aproximadamente R$ 14 mil, enquanto os secretários são remunerados com cerca de R$ 12 mil mensais.

A Reunião Plenária Extraordinária remota será transmitida às 17h pelo canal da Câmara de Nova Lima no YouTube.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Nova Lima ainda não se manifestou sobre o assunto. A cidade tem 54 casos confirmados de Covid-19, de acordo com boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde.