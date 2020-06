Imagine fazer um curso superior em instituições de qualidade, reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC), sempre antenadas às novas tecnologias e inovações, parceira do Google for Education e com mensalidade a partir de R$ 135? Pois esta é a proposta das faculdades Kennedy e Promove, que dão início ao vestibular digital para turmas do segundo semestre deste ano, com foco em um novo futuro de conhecimento e oportunidades.

Entre as facilidades oferecidas pela Kennedy e Promove estão as provas e pré-matrícula on-line e a oferta de bolsas de estudo de até 75% em todos os cursos, até o fim dos mesmos, além de financiamento próprio. Todas as informações sobre o vestibular estão nos sites vestibular.faculdadespromove.br e vestibular.kennedy.br.

De acordo com Kleber Lorenzini, gerente de marketing das faculdades, tudo foi pensado de forma a contribuir com a diminuição da circulação de pessoas nas ruas e também de auxiliar a população que busca acesso ao ensino superior de qualidade, já avistando o período à frente, com uma carreira profissional sólida, mas com um valor acessível ao bolso.

E opções não faltam: juntas, Kennedy e Promove somam mais de 40 cursos, em modalidades presenciais, à distância ou mistas - todos desenvolvidos com visão de um mercado mais competitivo.

Entre eles, estão Administração; Ciências Contábeis; Cosmética e Estética; Direito; Educação Física; Enfermagem; Engenharias Civil, de Minas e de Produção; Eventos; Gastronomia; Gestão de Esportes e Lazer; Gestão Hospitalar; Gestão Financeira; Jornalismo; Logística; Marketing; Medicina Veterinária; Nutrição; Odontologia; Pedagogia; Psicologia; Publicidade e Propaganda; Redes de Computadores; e Sistemas de Informações e Internet.

"Nossos programas de bolsas e a redução nos valores de todos os cursos trazem a tranquilidade que o acadêmico precisa para poder ter condições de pagar sua faculdade. Vale ressaltar também que, além dos valores dos cursos a partir de R$ 135 e das condições de pagamento pelo financiamento próprio, tem modalidades flexíveis que se encaixam no tempo do estudante. Eles poderão usufruir de uma estrutura física adequada, um sistema de ponta do Google for Education, somada a um corpo pedagógico de primeira", concluiu o gestor.

Como participar

O vestibular 2020/2 das faculdades Kennedy e Promove é digital. Ou seja, permite que o estudante escolha o curso de interesse, faça a prova on-line (ou agendada para realização in loco) e tenha acesso ao resultado na mesma hora. Em seguida, o sistema permite que o interessado faça a pré-matrícula. Tudo sem necessitar ir à instituição, podendo ser feito pelo celular.

Bolsas de até 75%

Conforme Lorenzini, todos os cursos têm bolsas de até 75% até o fim da duração dos mesmos e todos os alunos podem ter acesso ao benefício. Para conhecer todos os cursos disponíveis, o interessado deve visitar os sites da Kennedy e Promove. Lá, é possível conhecer os níveis de desconto para cada um deles.

Além dos descontos via bolsas, as instituições ainda ofertam financiamento próprio, permitindo que os estudantes tenham a possibilidade de pagar um valor adequado das mensalidades durante todo o curso.