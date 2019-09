A Via 040, concessionária responsável pelo trecho de 936,8 quilômetros da BR-040 entre Brasília (DF) e Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, está com quatro vagas de emprego abertas no Estado. Os cargos são para níveis pleno, de coordenação e operacional. Por política interna, a empresa não divulga valores salariais.

De acordo com a Via 040, as vagas disponíveis são:

- Coordenador de Manutenção Viária, em nível coordenação, para atuação em Carandaí, na região Central;

- Analista de Recursos Humanos, em nível pleno, para atuação em Nova Lima, na Grande BH;

- Analista de Serviços de Tecnologia da Informação, em nível pleno, também para atuação em Nova Lima;

- Operador de pedágio, em São Gonçalo do do Abaeté, na região Noroeste.

Segundo a concessionária, todas as oportunidades são inclusivas para pessoas com deficiência. A empresa não divulga salários, mas afirma que são rendimentos compatíveis com o mercado, além de oferecer benefícios como transporte, vale-alimentação, plano de saúde e participação nos resultados.

Os interessados devem se cadastrar no site da empresa, selecionando a vaga desejada. No site é informado ao candidato os requisitos exigidos e as principais atribuições da vaga.